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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:26

ЦАХАЛ сообщил о сотне ракет, запущенных из Ливана в сторону Израиля

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Из Ливана в направлении северных территорий Израиля было запущено две волны ракет общей численностью около сотни, сообщила Армия обороны Израиля, пишет The Times of Israel.

Утром 12 марта "Хезболла", базирующаяся в Ливане, запустила в сторону Израиля около 70 ракет, заявили военные и назвали этот обстрел одним из самых массированных после терактов 7 октября 2023 года.

Позже в сторону Израиля было запущено еще около 30 ракет. Все они приземлились на открытой местности, и во время атаки в местных населенных пунктах не звучали сигналы воздушной тревоги.

После обеих атак сообщений о пострадавших не поступало.

Позднее ЦАХАЛ опубликовал в Telegram видео с атакой истребителя по ракетным установкам "Хезболлы".

"Недавно истребитель ЦАХАЛа уничтожил три ракетных установки, использованных для запуска ракет в сторону Голанских высот ранее этим утром", - говорится в сообщении армии.

Обстрел последовал после ударов Израиля по объектам "Хезболлы" в ливанском городе Баальбек.

Хроника 07 октября 2023 года – 12 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ЦАХАЛ Хезболла Ливан Израиль Баальбек
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