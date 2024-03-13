Польша проводит совместные с Британией учения близ Калининградской области

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - На северо-востоке Польши, на полигоне в Ожише проходят совместные учения польских и британских военнослужащих, сообщило Министерство национальной обороны Польши.

"В Учебном центре Сухопутных войск в Ожише (город в Варминьско-Мазурском воеводстве близ границы с Калининградской областью России - ИФ) вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш (также возглавляет Минобороны - ИФ) и министр обороны Великобритании Грант Шэппс наблюдают за частью учений Steadfast Defender-24 - Dragon-24", - сказано в пресс-релизе.

На учениях отрабатывается "сотрудничество польских и британских солдат", в них участвуют, в том числе, военнослужащие батальонной боевой группы НАТО в рамках расширенного передового присутствия (enhanced Forward Presence) альянса в Восточной Европе.

Наряду со странами Балтии и Германией Польша принимает на своей территории учения Steadfast Defender-24 ("Стойкий защитник"). В маневрах задействованы порядка 90 тысяч военнослужащих, около 50 кораблей, 80 самолетов, 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка. В ходе Steadfast Defender вооруженные силы Польши, в частности, проводят ряд собственных учений различных родов войск под общим кодовым названием Dragon-24.