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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Польские корабли провели учебные артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Балтийском море польские Военно-морские силы провели учебные стрельбы из корабельных орудий, сообщило Министерство национальной обороны Польши.

"В ходе учений Wargacz-24 корабли 8-й флотилии береговой обороны Польши обстреляли военно-морской полигон (район Балтийского моря, выделенный для испытаний кораблей, различных видов оружия и боевой техники и для проведения боевой подготовки кораблей - ИФ) боеприпасами корабельной артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что "выполнение огневых задач по надводным и воздушным целям - крайне важный элемент подготовки на море".

Наряду со странами Балтии и Германией Польша принимает на своей территории учения Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник"), которые проходят с января по май. В маневрах задействованы порядка 90 тысяч военнослужащих, около 50 кораблей, 80 самолетов, 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка. В ходе Steadfast Defender Вооруженные силы Польши, в частности, проводят ряд собственных учений различных родов войск.

Польша Балтийское море Минобороны
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