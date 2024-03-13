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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

В США посчитали маловероятными новые соглашения о вооружениях с РФ и Китаем

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Заключить в скором времени новое соглашение о контроле над вооружениями с РФ и КНР не выглядит реальной перспективой, заявил в среду заместитель главы Национального агентства по ядерной безопасности США (National Nuclear Security Administration, NNSA) Фрэнк Роуз.

"Любые крупные соглашения о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, вероятно, недостижимы в ближайшем будущем", - сказал Роуз, выступая в Брукингском институте в Вашингтоне.

"Тем не менее, я считаю, что у соглашений по контролю над вооружениями действительно есть будущее, но оно включает новых участников, новые технологии", - отметил Роуз.

При этом он подчеркнул, что Вашингтону необходимо сохранять диалог с Москвой по контролю над вооружениями.

"Нам необходимо поддерживать каналы связи по контролю над вооружениями и по сокращению рисков", - сказал Роуз. "Мы пытаемся говорить с россиянами, но, честно говоря, каждый раз, когда мы пытаемся взаимодействовать по этим вопросам, нами пренебрегают", - добавил он.

По словам Роуза, он обеспокоен тем, что "не похоже, будто в настоящее время" может быть диалог с Россией по контролю над вооружениями и сокращением рисков, как это, пояснил Роуз, практиковали США и СССР.

21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него. Приостановка участия РФ в договоре, по словам Путина, связана с необходимостью обеспечения безопасности страны в условиях, когда блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение России.

В марте того же года в госдепартаменте США заявляли, что Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.

В начале ноября президент РФ также подписал закон, отзывающий ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Кроме того, в ночь на 7 ноября РФ завершила выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

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