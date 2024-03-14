Ким Чен Ын сел за штурвал танка на армейских соревнованиях в КНДР

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНДР Ким Чен Ын на танковых тренировочных соревнованиях лично протестировал новейшую модель танка, сев за его штурвал, сообщает в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации ЦТАК, тренировочные соревнования между крупными танковыми соединениями армии КНДР состоялись 13 марта. На трассе, где они проходили, воссоздали боевые условия. Ким Чен Ын следил за соревнованиями с наблюдательного пункта в сопровождении секретаря ЦК ТПК, зампреда ЦВК партии Пак Чон Чхона.

После завершения соревнований лидер КНДР осмотрел танки и сел за штурвал одного из них.

В ходе выступления он указал "на важную миссию танкистов в современной войне", предложил организовать "интенсивные практические учения с целью улучшения боеспособности и отработки боевых заданий".