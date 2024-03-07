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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

Ким Чен Ын призвал к активизации военных учений

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время визита на главную базу Корейской народной армии призвал к активизации "практических военных учений", сообщает ЦТАК.

"Он выдвинул программные задачи для проведения более интенсивных и практичных учений, гарантирующих достижение победы в войне", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Ким Чен Ын поручил военным усилить учения, чтобы улучшить боевые возможности для сдерживания врагов "подавляющей силой", "последовательно срывать малейшие попытки развязывания войны и точно выполнять порученные важные задания".

Во время визита на базу в западном регионе страны северокорейский лидер осмотрел учебные объекты и руководил маневрами воинских подразделений.

Заявления Ким Чен Ына прозвучали в то время, когда Южная Корея и США проводят крупные совместные военные учения "Щит свободы", которые продлятся 11 дней.

Северная Корея уже осудила эти учения, заявив, что таким образом Сеул и Вашингтон "создают военную угрозу и пытаются вторгнуться в суверенное государство". Пхеньян призвал немедленно прекратить "провокационные и дестабилизирующие действия".

"Вооруженные силы КНДР будут и дальше следить за авантюрными действиями врагов и продолжать ответственные военные действия для мощного контроля за нестабильной обстановкой в области безопасности на Корейском полуострове", - отметили в Пхеньяне.

КНДР Ким Чен Ын Пхеньян
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