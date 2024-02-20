Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина автомобиль российского производства, сообщает ЦТАК.
"Подарок Владимира Путина в адрес товарища Ким Чен Ына 18 февраля получили от российской стороны секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон и заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен", - отмечает агентство.
Как заявила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чен, "подарок служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран".
Она также передала благодарность лидера КНДР президенту РФ.