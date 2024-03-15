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Суд в США отклонил иск Трампа о прекращении дела о незаконном хранении документов

Суд в США отклонил иск Трампа о прекращении дела о незаконном хранении документов
Экс-президент США Дональд Трамп
Фото: AP/TASS

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Суд в США отклонил ходатайство защиты бывшего президента страны Дональда Трампа о прекращении дела о предполагаемом незаконном хранении им в поместье Мар-а-Ларго секретных документов, пишет газета The Hill.

"Решение судьи Эйлин Кэннон было принято после того, как в ходе трехчасового слушания в четверг она скептически отнеслась к возможности прекращения дела Трампа из-за "конституционной неопределенности", - сообщает издание.

Команда юристов экс-президента, как отмечает The Hill, подала девять различных ходатайств о прекращении дела, ссылаясь на "неясности" в законе.

Трамп потребовал прекращения дела о предполагаемом незаконном хранении им документов после того, как в феврале спецпрокурор Роберт Хур рекомендовал не предъявлять обвинений президенту Джо Байдену в рамках расследования в отношении него дела о ненадлежащем хранении секретных документов.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Ряд СМИ писали, что обыск, возможно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные".

Впоследствии прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Также его подозревают в препятствовании расследованию и даче ложных показаний. Экс-президент, в свою очередь, назвал обвинение абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.

Мар-а-Лаго США Дональд Трамп
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