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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:46

Что случилось этой ночью: пятница, 15 марта

В России стартовали выборы президента, суд отклонил иск Трампа, немецкий концерн построит на Украине четыре оружейных завода

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В регионах России началось трехдневное голосование на выборах президента. Первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке. В выборах участвуют глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, член партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава РФ, самовыдвиженец Владимир Путин.

- Система ПВО уничтожила пять украинских дронов самолётного типа и два снаряда РСЗО БМ-21 "Град" в небе над Белгородской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ.

- Суд в США отклонил иск Трампа о прекращении дела, связанного с ненадлежащим хранением секретных документов в его поместье Мар-о-Лаго во Флориде, сообщила газета The Hill. Трамп потребовал прекратить дело после рекомендации спецпрокурора не начинать аналогичный процесс против действующего президента Джо Байдена.

- Совет директоров ПАО "Интер РАО" досрочно прекратил полномочия гендиректора Бориса Ковальчука. Эту должность с 15 марта займет бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль.

- Немецкая компания Rheinmetall планирует построить на Украине четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и средств ПВО, сообщила газета Le Monde.

- 20 человек погибли, 155 были ранены в результате обстрела во время ожидания гумпомощи в Газе, сообщил телеканал CNN. Минздрав сектора Газа сообщил, что удар нанесли "израильские оккупационные силы". Армия обороны Израиля заявила, что сообщения об атаке израильских военных являются ложными.

- Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт без активной помощи Запада может завершиться в ближайшие месяцы и призвал США ускорить решение вопроса с оказанием помощи Украине. "До осени на Украине все будет решено", - заявил глава европейской дипломатии журналистам в Вашингтоне.

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