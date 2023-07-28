Трампу предъявлены новые обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США выдвинуло дополнительные обвинения против Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами на посту главы Белого дома, сообщают американские СМИ.

В обвинительном заключении утверждается, что Трамп и два его помощника - Уолтин Наута и Карлос Де Оливейра потребовали, чтобы другой сотрудник экс-президента "удалил записи с камер видеонаблюдения в клубе Мар-а-Лаго, чтобы предотвратить передачу этих записей федеральному большому жюри".

Новое обвинительное заключение содержит четыре дополнительных пункта.

Трампу, которому уже предъявлены обвинения по 37 пунктам, также был обвинен в умышленном хранении информации о национальной обороне.

Согласно обвинительному заключению, речь идет об умышленном хранении сверхсекретного документа о возможных планах нападения на Иран, который 45-й американский президент обсуждал с биографами во время встречи в Бедминстере (штат Нью-Джерси) в июле 2021 года.

Уточняется, что документ был "презентацией, касающейся военной деятельности в чужой стране", и что Трамп "показал" его биографам во время встречи.

Подсудимый свою вину не признает.

Предвыборный штаб Трампа назвал новые обвинения против него попыткой преследования.

"Это не что иное, как продолжающаяся отчаянная и безуспешная попытка (...) семьи Байденов и их министерства юстиции преследовать президента Трампа и тех, кто его окружает", - говорится в заявлении штаба.

Там добавили, что обвинения спецпрокурора Джека Смита - это "способ заставить кого-то, кроме Дональда Трампа, баллотироваться против (...) Джо Байдена".

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Мар-а-Лаго. Ряд СМИ писали, что обыск связан с расследованием дела о незаконном присвоении Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам политик после обысков заявил, что был готов добровольно отдать изъятые документы.