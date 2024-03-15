Французские и германские компании помогут ускорить производство оружия на Украине

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Французские и германские компании будут работать с Киевом, чтобы ускорить производство вооружений на украинской территории, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Берлине после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Наши промышленные производители собираются работать вместе с украинцами с целью еще быстрее производить системы вооружений", - сказал Макрон.

"Я бы хотел поблагодарить канцлера, который взял на себя особую ответственность в отношении совместного производства вооружений на украинской территории. В настоящее время мы хотим приступить к этому делу", - добавил французский лидер.

Bloomberg напоминает, что ранее в марте министр по делам вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что франко-германский производитель боевых танков KNDS - одна из тех компаний, которые намерена производить военную технику на Украине.

Макрон и Шольц 15 марта встретились в Берлине с целью устранить разногласия по Украине. Ранее издание Politico, сообщая о переговорах лидеров Франции и ФРГ, отметило, что "это будет попыткой снизить явно усилившуюся в последние недели напряженность в связи с украинской темой": "Лидеры хотят, чтобы их встреча показала единство на фоне того, что существовавшие трения между Парижем и Берлином по Украине недавно переросли в явную вражду".

Разногласия между Францией и ФРГ по Украине усилились в конце февраля, когда Макрон заявил, что Западу не следует исключать развитие событий, при котором придется направить войска на Украину. Шольц, равно как и руководство США и многих других стран, не согласился с Макроном и напомнил, что в НАТО с самого начала конфликта условились не направлять свои силы на территорию Украины.