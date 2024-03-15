Еврокомиссия перечислила меры по наращиванию производства боеприпасов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о выделении 500 млн евро в соответствии с законом о поддержке производства боеприпасов (ASAP).

"Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года", - говорится в коммюнике ЕК.

В нем сказано, что Еврокомиссия также приступила к реализации рабочей программы по инструменту общих закупок оборонного назначения (EDIRPA) и четвертой ежегодной рабочей программы Европейского оборонного фонда (EDF). Общий бюджет этих программ составляет почти 2 млрд евро.

ЕК отобрала 31 проект, призванный помочь европейской промышленности увеличить производство боеприпасов. Отобранные проекты охватывают взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификацию испытаний.

"Проекты будут профинансированы на 513 млн евро из бюджетов ЕС и Норвегии. Это финансирование позволит привлечь дополнительные инвестиции со стороны промышленности посредством софинансирования, в результате чего общий объем инвестиций в цепочку поставок составит около 1,4 млрд евро", - объявила ЕК.