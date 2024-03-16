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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

СМИ узнали о возможных переговорах Израиля и ХАМАС в Катаре в ближайшее время

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Зашедшие ранее в тупик переговоры о прекращении огня в секторе Газа между палестинским движением ХАМАС и Израилем, как ожидается, могут возобновиться в Катаре уже в воскресенье или в понедельник, сообщило в субботу Associated Press со ссылкой на представителей египетских властей.

Агентство отмечает, что "это может стать первым случаем непрямых переговоров израильтян и представителями ХАМАС с начала священного для мусульман месяца Рамадан (начался 10 марта)".

Ранее международные посредники надеялись, что договоренностей о прекращении огня можно будет добиться до начала Рамадана, но этого не случилось.

В то же время, по данным АР, "в последние дни представители обеих сторон предприняли шаги, направленные на возобновление переговоров".

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Собеседники агентства в Египте сообщили, что ХАМАС передал посредникам новый трехэтапный план, реализация которого могла бы привести к прекращению противостояния. На первом этапе ХАМАС предлагает объявить режим прекращения огня на шесть недель, при этом движение готово освободить 35 женщин и пожилых людей, находящихся в заложниках в секторе Газа в обмен на 350 палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

Кроме того, на первом этапе ХАМАС готов освободить не менее пяти женщин-военнослужащих израильской армии, за каждую из них ХАМАС предлагает освободить по 50 палестинских заключенных, в том числе и тех, кто отбывает длительные сроки по обвинениям в терроризме.

Также, согласно предложенному плану, на первом этапе израильская армия должна будет отвести силы с двух основных автотрасс в Газе, позволить перемещенным палестинцам вернуться на север анклава и обеспечить в этот район свободный доступ гуманитарной помощи.

На втором этапе, согласно предложению ХАМАС, стороны могли бы объявить о введении постоянного режима прекращения огня, а палестинское движение освободило бы остающихся в заложниках израильских солдат в обмен на освобождение большего числа палестинцев из израильских тюрем.

На третьем этапе ХАМАС мог бы передать израильской стороне тела погибших в обмен на снятие блокады сектора Газа и начало восстановительных работ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эти предложения нереалистичными, но тем не менее согласился направить в Катар группу переговорщиков.

Кабинет Нетаньяху отказывается от введения постоянного режима прекращения огня в секторе Газа, делая упор на необходимости достижения поставленной цели - уничтожения ХАМАС.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 16 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС Катар
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