Четыре тонны продовольствия сбросили на парашютах с немецкого самолета над Газой

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Гуманитарную помощь из Германии для сектора Газа начали в субботу сбрасывать с парашютами немецкие летчики.

"Немецкий военно-транспортный самолет Hercules С130 взлетел из Иордании и с высоты в тысячу метров сбросил на парашютах над сектором Газа четыре тонны продовольствия", - цитирует EFE сообщение ВВС Германии.

Агентство отмечает, что первая поставка гуманитарной помощи при содействии ВВС Германии произошла за несколько часов до визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Иорданию, где он встретится с королем Абдаллой II и обсудит с ним ситуацию в секторе Газа.

В воскресенье Шольц посетит Израиль, где проведет встречи с премьером Биньямином Нетаньяху и президентом страны Ицхаком Герцогом.

Ранее гуманитарную помощь на парашютах для сектора Газа сбрасывали Великобритания, Египет, Иордания, США и Франция.