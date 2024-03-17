Шольц предостерег от операции в Рафахе в секторе Газа

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Большое число жертв среди гражданских лиц, которым чревата операция в Рафахе в секторе Газа, затруднит достижение мира в регионе, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам встречи с королем Иордании Абдаллой II.

"Совершенно очевидно, что мы должны сделать все, чтобы ситуация не ухудшилась еще сильнее", - заявил он, его цитирует Al Jazeera.

"Израиль имеет полное право защищать себя, но в то же время не должно быть так, чтобы те люди в секторе Газа, кто бежал в Рафах, подверглись угрозе из-за военной операции, которую там проводят", - считает Шольц.

По его словам, в результате такой операции могут погибнуть многие мирные граждане. "Долгосрочное прекращение огня позволило бы нам предотвратить наземное наступление", - сказал канцлер ФРГ.

Между тем, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал международное сообщество за оказание давления на Израиль и призвал вместо этого повлиять на ХАМАС или Иран.

Он подчеркнул, что операция Израиля в Рафахе неизбежна. "Никакое международное давление не остановит нас перед тем, чтобы добиться всех наших целей на войне: уничтожение ХАМАС, освобождение всех заложников и гарантия того, что сектор Газа больше не будет угрожать Израилю", - сказал он.

Как добавил Нетаньяху, "это займет несколько недель, но это произойдет".

На этой неделе стало известно, что Нетаньяху согласился c планом наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах. Также премьер отверг очередное предложение ХАМАС по поводу прекращения огня, назвав ее требования "все еще абсурдными", но согласился отправить израильских представителей в Катар на продолжение переговоров.