Более 383 тыс. человек проголосовали на выборах президента РФ за рубежом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Более 383 тыс. граждан РФ проголосовали на выборах президента России за пределами страны, сообщила председатель зарубежной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Евгения Орлова.

"За рубежом было образовано 288 избирательных комиссий. В голосовании приняли участие 383 553 человека. На действия зарубежной ТИК не поступало никаких жалоб и обращений граждан", - сказала Орлова, ее слова привели на сайте ЦИК во вторник.

"ЦИК России изначально исходила из того, что в абсолютном большинстве стран все дипломатические представительства будут проводить голосование. Конечно, ограничения, введенные недружественными странами, не дали проголосовать многим людям, проживающим в странах, где голосование традиционно проводили. Но задача, которую ставили перед собой ЦИК России и МИД России, в целом решена", - сказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, его слова привели на сайте комиссии.

Член ЦИК Павел Андреев в свою очередь отметил, что в разных странах была обеспечена необходимая безопасность голосования. Все прошло без существенных инцидентов.

Голосование на президентских выборах за пределами России прошло в 144 странах на 295 избирательных участках. Выборы президента РФ проводились в течение трех дней - с 15 по 17 марта.