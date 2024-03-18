Израильские военные взяли под контроль больницу "Аш-Шифа" в Газе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля установила контроль над больницей "Аш-Шифа" в Газе, получив разведданные о том, что с территории больницы боевики ХАМАС готовят нападение, пишет The Times of Israel.

"ЦАХАЛ ведет точечную операцию на ограниченном пространстве в больнице "Аш-Шифа" после получения конкретных разведданных, требовавших немедленной реакции. Мы знаем, что руководители террористов ХАМАС перегруппировались на территории больницы (...) используют ее, чтобы отдавать приказы об атаках на Израиль", - заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

На территории больничного комплекса произошла перестрелка с террористами, несколько предполагаемых хамасовцев были убиты. Военные задержали 80 подозреваемых. Данных о заложниках, которых могли бы удерживать в больнице, нет.

Перед началом операции военных проинструктировали, чтобы они не нанесли вред пациентам, врачам, гражданским лицам и медицинскому оборудованию. К подразделению, действующему в "Аш-Шифе", приставили медиков ЦАХАЛа и людей, владеющих арабским языком, чтобы облегчить общение с врачами и пациентами.

В Минздраве сектора Газа заявили, что израильские военные стреляли по больнице, и в результате есть погибшие и раненые. По данным Минздрава, на территории больничного комплекса укрывается около 30 тысяч человек, включая перемещенных лиц.