Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Израильские военные взяли под контроль больницу "Аш-Шифа" в Газе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля установила контроль над больницей "Аш-Шифа" в Газе, получив разведданные о том, что с территории больницы боевики ХАМАС готовят нападение, пишет The Times of Israel.

"ЦАХАЛ ведет точечную операцию на ограниченном пространстве в больнице "Аш-Шифа" после получения конкретных разведданных, требовавших немедленной реакции. Мы знаем, что руководители террористов ХАМАС перегруппировались на территории больницы (...) используют ее, чтобы отдавать приказы об атаках на Израиль", - заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

На территории больничного комплекса произошла перестрелка с террористами, несколько предполагаемых хамасовцев были убиты. Военные задержали 80 подозреваемых. Данных о заложниках, которых могли бы удерживать в больнице, нет.

Перед началом операции военных проинструктировали, чтобы они не нанесли вред пациентам, врачам, гражданским лицам и медицинскому оборудованию. К подразделению, действующему в "Аш-Шифе", приставили медиков ЦАХАЛа и людей, владеющих арабским языком, чтобы облегчить общение с врачами и пациентами.

В Минздраве сектора Газа заявили, что израильские военные стреляли по больнице, и в результате есть погибшие и раненые. По данным Минздрава, на территории больничного комплекса укрывается около 30 тысяч человек, включая перемещенных лиц.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Минздрав ХАМАС ЦАХАЛ Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 марта

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Нетаньяху не считает нужным менять правительство в Израиле

Нетаньяху не считает нужным менять правительство в Израиле
Обострение палестино-израильского конфликта

Шольц предостерег от операции в Рафахе в секторе Газа

Посольство РФ в Кишиневе осудило попытку поджога здания дипмиссии

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 марта

Европейские члены НАТО задолжали 56 млрд евро на оборону

Европейские члены НАТО задолжали 56 млрд евро на оборону

В Исландии эвакуировали город Гриндавик из-за извержения вулкана

В Исландии эвакуировали город Гриндавик из-за извержения вулкана

Мадуро будет переизбираться на пост президента Венесуэлы

Мадуро будет переизбираться на пост президента Венесуэлы

Второе судно с гуманитарной помощью Газе готово к отправке с Кипра

Второе судно с гуманитарной помощью Газе готово к отправке с Кипра
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });