ВВС Израиля обстреляли позиции "Хезболлы" в Ливане

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Израильские истребители нанесли удар по военному комплексу "Хезболлы" на юге Ливана в ночь на воскресенье, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении, которое цитирует издание Yedioth Ahronoth, говорится, что ВВС Израиля ударили по комплексу "Хезболлы" в городе Хиам. Незадолго до этого ЦАХАЛ перехватил "подозрительную воздушную цель" у побережья израильского города Акко на севере страны.

Израильские истребители также нанесли удар по наблюдательному посту "Хезболлы" в населенном пункте Кафар-Кила.

Несколько запусков в сторону Израиля зафиксировали из Ливана. Информации о жертвах не поступало. Звуки сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, раздавались в некоторых израильских приграничных населенных пунктах.