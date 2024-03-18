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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

В ЦАХАЛ сообщили о гибели почти 600 военных с начала конфликта с ХАМАС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Почти 600 израильских военнослужащих погибли с начала конфликта в секторе Газа, сообщила газета "Едиот ахронот" со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"С начала войны (с радикальной палестинской группировкой ХАМАС - ИФ) погибли 593 израильских солдата, из них 250 с начала наземной операции в секторе Газа", - говорится в публикации.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 31,7 тыс. человек.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС ЦАХАЛ Израиль сектор Газа
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