В ЦАХАЛ сообщили о гибели почти 600 военных с начала конфликта с ХАМАС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Почти 600 израильских военнослужащих погибли с начала конфликта в секторе Газа, сообщила газета "Едиот ахронот" со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"С начала войны (с радикальной палестинской группировкой ХАМАС - ИФ) погибли 593 израильских солдата, из них 250 с начала наземной операции в секторе Газа", - говорится в публикации.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа превысило 31,7 тыс. человек.