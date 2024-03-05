Президентские выборы пройдут в Венесуэле в конце июля

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы решили организовать президентские выборы 28 июля 2024 года, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

По его данным, такую информацию распространил Национальный совет по вопросам выборов.

ЭФЭ отмечает, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, как ожидается, выставит свою кандидатуру на выборах. Сам он пока об этом намерении не объявлял.

Венесуэльская оппозиция в ходе праймериз выбрала своим кандидатом Марию Корину Мачадо. Однако власти Венесуэлы запретили ей в течение нескольких лет выставлять кандидатуру на выборах, поэтому, как ожидается, ближайшие выборы президента Мачадо пропустит.