Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 500 млн евро
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус
Фото: Uwe Anspach/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Берлин выделяет пакет военной помощи Украине на 500 млн евро, в него войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов Бундесвера, заявил во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"У нас есть пакет помощи Украине на 500 млн евро", - приводит издание Die Welt слова министра, участвующего во встрече контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ.

Также ФРГ намерена покрыть расходы, связанные с приобретением 180 тыс. снарядов в рамках инициативы Чехии, и собирается заказать на своих предприятиях еще 100 тыс. снарядов для Киева.

Писториус повторил, что в данный момент планов направлять немецких военнослужащих на Украину нет.

Германия Украина Борис Писториус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Молдавия выдворяет из страны сотрудника посольства России

Боррель предложит направить 90% доходов от активов РФ на вооружения для Украины

Дипломатическое противостояние

Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата

Мадуро заявил о заговоре с целью срыва президентских выборов в Венесуэле

Мадуро заявил о заговоре с целью срыва президентских выборов в Венесуэле

AstraZeneca купит американскую Fusion за $2,4 млрд

Документ о реформах правил расширения ЕС запланировали обнародовать 20 марта

Документ о реформах правил расширения ЕС запланировали обнародовать 20 марта

Unilever выделит производство мороженого в отдельную компанию

FT сообщила о планах ЕС ввести пошлину на импорт зерна из России

FT сообщила о планах ЕС ввести пошлину на импорт зерна из России

Что случилось этой ночью: вторник, 19 марта

Уолл-стрит выросла в ожидании заседания ФРС

Уолл-стрит выросла в ожидании заседания ФРС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });