Германия объявила о пакете военной помощи Украине на 500 млн евро

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус Фото: Uwe Anspach/picture alliance via Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Берлин выделяет пакет военной помощи Украине на 500 млн евро, в него войдут 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов Бундесвера, заявил во вторник глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

"У нас есть пакет помощи Украине на 500 млн евро", - приводит издание Die Welt слова министра, участвующего во встрече контактной группы по Украине на авиабазе "Рамштайн" в ФРГ.

Также ФРГ намерена покрыть расходы, связанные с приобретением 180 тыс. снарядов в рамках инициативы Чехии, и собирается заказать на своих предприятиях еще 100 тыс. снарядов для Киева.

Писториус повторил, что в данный момент планов направлять немецких военнослужащих на Украину нет.