Евросоюз до конца марта хочет поставить Украине полмиллиона снарядов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза поставят Украине до конца марта около половины от миллиона снарядов, обещанных Киеву, сообщил Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Одна из наших политических целей остается прежней: мы поставим Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в этом году. Что касается плановой даты в конце марта, это будет примерно полмиллиона снарядов", - сказал Стано.

Боррель 18 марта подробно описал ситуацию с поставками Киеву боеприпасов на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам. Он тогда отметил, что "любое государство-член, которое хочет купить боеприпасы за пределами Европейского союза, потому что у него есть предложение или оно знает, где их купить, может это сделать, и это может быть возмещено из Европейского фонда мира".

"Государства-члены, которые хотят купить боеприпасы для Украины, могут получить эти боеприпасы откуда угодно. Из своих запасов, от европейской оборонной промышленности, от любого поставщика по всему миру", - сказал Боррель и напомнил о предложении Брюсселя по совместным закупкам снарядов у европейской промышленности.

Еврокомиссия (ЕК) объявила 15 марта о выделении 500 млн евро в соответствии с законом о поддержке производства боеприпасов (ASAP) в ЕС.

"Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до 2 млн снарядов в год к концу 2025 года", - сообщалось в коммюнике ЕК.