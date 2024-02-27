В Париже допустили, что размещение западных военных на Украине не вызовет конфликт с РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Париже допускают, что гипотетическое размещение западных военных на территории Украины не обязательно автоматически спровоцирует конфликт с Россией, разъяснил в парламенте Франции глава МИД страны Стефан Сежурне. Об этом пишет Le Figaro.

Так он прокомментировал недавние слова президента Эммануэля Макрона, который сказал, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину, хотя сейчас в Европе консенсуса по этому вопросу нет.

Сежурне объяснил, что, с точки зрения Парижа, Западу следует "рассмотреть новые инициативы по поддержке Украины". В качестве примера он привел операции по разминированию, по обеспечению кибербезопасности, а также производство вооружений на украинской территории.

"Некоторые из подобных инициатив, возможно, потребуют такого военного присутствия на территории Украины, которое не пересечет черту и не сделает нас участниками конфликта", - считает Сежурне.

Ранее сообщалось, что оппозиционные французские партии, у которых в парламенте сейчас больше мест, чем у сторонников Макрона, резко раскритиковали это высказывание президента. Лидеры многих стран Европы, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг заверили, что никаких планов по отправке военнослужащих на Украину у них нет.

В Кремле обратили внимание на обсуждение западными странами возможности направления своих военных на Украину, это новый элемент и это важно, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.