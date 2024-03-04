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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Начальник Генштаба Франции предлагал НАТО обсудить отправку войск на Украину

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард несколько недель назад направлял коллегам по НАТО предложение рассмотреть размещение войск альянса на Украине, однако получил отрицательный ответ, написал в Politico бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер.

Даалдер уточнил, что это предложение выдвигалось до того, как о подобной возможности публично упомянул президент Франции Эммануэль Макрон, и высказал уверенность, что никакой военачальник не выскажет подобных инициатив без одобрения высшего политического руководства страны.

По его информации, Буркхард написал половине коллег по НАТО и предложил рассмотреть возможность для коалиции взять на себя выполнение определенных задач на Украине: комплектовать личным составом систем обороны, тренировать военных на территории страны, проводить кибероперации, помогать с разминированием, союзники единодушно отвергли эти предложения.

Даалдер отмечает, что в Париже к отказу не прислушались, или "возможно, он даже не волновал" французское руководство, после чего с аналогичной инициативой выступил Макрон.

Макрон после организованной Парижем 26 февраля международной конференции по оказанию помощи Украине заявил: "На данный момент консенсуса по отправке войск нет. Но в этом вопросе в будущем ничего не следует исключать".

Эти слова вызвали негативную реакцию и недоумение во французском обществе, в среде политической оппозиции страны. 1 марта глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Франция не будет отправлять свои войска на Украину для ведения там боевых действий.

Лидеры Великобритании, ФРГ, Венгрии, Польши, Австрии и многих других европейских стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг заверили, что никаких планов по отправке военнослужащих на Украину у них нет. Об отсутствии подобных планов заявили и в Белом доме.

НАТО Франция Тьерри Буркхард Иво Даалдер Украина
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