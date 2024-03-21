Европейские лидеры обсудят помощь Украине, оборону ЕС, обстановку на Ближнем Востоке

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Открывающийся в четверг в Брюсселе двухдневный Европейский совет обсудит дальнейшую помощь Украине, безопасность и оборону ЕС, ситуацию на Ближнем Востоке, сельское хозяйство, расширение союза, внешнюю политику, миграцию и экономику.

"Нашей первоочередной задачей является быстрое предоставление военной помощи Украине, (...) ускоренная закупка и доставка боеприпасов на Украину", - написал председатель Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении на саммит ЕС главам государств и правительств стран Евросоюза.

Он считает, что в этом вопросе "крайне необходимы срочность, интенсивность и непоколебимая решимость".

Мишель также призвал "сосредоточиться на эффективном осуществлении и обеспечении соблюдения наших санкций, а также на активизации наших усилий по использованию непредвиденных прибылей от иммобилизованных активов" РФ.

Накануне саммита глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что представил Совету ЕС инициативу по использованию чрезвычайных доходов с замороженных активов РФ для помощи Украине. Он уточнил, что это предложение предусматривает направление 90% средств через Европейский фонд мира и 10% - через бюджет ЕС. "Я рассчитываю на быстрое утверждение этого предложения советом", - добавил дипломат.

Ранее, комментируя журналистам в Брюсселе повестку саммита, высокопоставленный европейский чиновник сказал, что обсуждение руководителями стран ЕС данного вопроса будет сложным и, вероятно, его итог не попадет в заключения Евросовета.

"Это очень сложная тема. Вы хотите знать, сумеют ли политические лидеры определить позиции меньше чем за 24 часа? Потребуются услуги финансовых экспертов, юридических советников", - пояснил функционер ЕС, отметив, что речь идет о странах, имевших до сих пор разные подходы к военной помощи Украине.

"Было бы хорошо, если бы удалось решить вопрос в ближайшие недели", - заявил он.

По мнению Мишеля, настало время "для реальной смены парадигмы в отношении безопасности и обороны" ЕС. "На протяжении десятилетий Европа не инвестировала достаточно средств в свои безопасность и оборону. Теперь, когда мы столкнулись с самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, настало время предпринять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на "военную основу", - говорится в приглашении лидерам стран Евросоюза.

Ожидается, что на основе предложений Еврокомиссии лидеры ЕС обсудят европейскую стратегию оборонной промышленности и европейскую программу оборонных инвестиций.

В своем послании глава Евросовета указал на крайнюю важность обсуждения на данном саммите ситуации на Ближнем Востоке. "Зверства терактов 7 октября и последовавшая за ними война в секторе Газа перешли грань бесчеловечности. Слишком много мирных жителей погибло. Слишком много невинных жизней находится под угрозой из-за катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа и свирепствующего голода. Международное право должно полностью соблюдаться. Устойчивое прекращение огня срочно необходимо для защиты гражданского населения, обеспечения возможности безопасного возвращения заложников и доставки гуманитарной помощи по мере необходимости", - сказано в письме.

Мишель также отметил важность активизации усилий ЕС по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке, особенно в Ливане и Красном море.

К числу важнейших вопросов саммита он отнес положение дел в сельском хозяйстве ЕС. "Наши европейские фермеры громко и ясно выразили свою обеспокоенность. Нам необходимо решительно действовать в отношении проблем, с которыми они сталкиваются", - написал глава Евросовета.

Лидеры стран ЕС обсудят политику расширения Евросоюза, включая последнее развитие ситуации с планами членства в ЕС Боснии и Герцеговины, Украины и Молдавии. На саммите в декабре 2023 года был дан "зеленый свет" началу переговоров о вступлении в союз Украины и Молдавии. Руководители государств-членов поручили Еврокомиссии не позднее марта 2024 года отчитаться о достигнутом прогрессе.

Европейским лидерам предстоит также "рассмотреть состояние миграции и различные вопросы внешних отношений", сообщил Мишель в своем письме.

На второй день саммита, 22 марта, к членам Евросовета присоединятся председатели Европейского центробанка и Еврогруппы для обсуждения экономической и финансовой ситуации.

В завершение встречи лидеры ЕС отметят вместе с коллегами из Исландии, Лихтенштейна и Норвегии 30-летнюю годовщину соглашения о Европейской экономической зоне.