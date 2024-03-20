Боррель призвал разблокировать границы Украины с ЕС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Границы Украины с Европейским союзом должны быть разблокированы как для военных, так и для гражданских целей, заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Границы должны быть разблокированы, потому что с военной и гражданской точки зрения нам нужен свободный транзит между Украиной и Европейским союзом", - сказал Боррель на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

Он добавил, что проблемы, ставшие причиной блокирования границы польскими фермерами и перевозчиками, нужно решать по-другому, а не таким способом.

По данным украинской Госпогранслужбы, польские фермеры блокируют пять пунктов пропуска на границе Польши с Украиной.

Общенациональная забастовка фермеров, сопровождающаяся блокированием КПП, стартовала в Польше в феврале. Фермеры добиваются, прежде всего, запрета на ввоз на территорию страны украинской сельхозпродукции, а также выхода Польши из европейского соглашения, целью которой является борьба против вредных выбросов в атмосферу и достижение сельскохозяйственной сферой "климатического нейтралитета" к 2050 году. Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск провел вторую серию переговоров с аграриями, однако не смог согласовать условия прекращения протестов.