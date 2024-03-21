Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Что случилось этой ночью: четверг, 21 марта

США заявили о дальнейшей поддержке Киева, в Забайкалье сошли с рельсов вагоны грузового поезда, спасатели пробурили скважину на месте завала на руднике в Приамурье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер пригласит Джо Байдена для дачи показаний в рамках расследования по импичменту, сообщил портал Axios.

- Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун - Хушенга в Забайкальском крае. К месту происшествия направлены три восстановительных поезда, создан оперативный штаб.

- США продолжат поддерживать Украину, заявил в ходе визита в Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он выразил уверенность, что Палата представителей проголосует за выделение помощи Киеву.

- Более 50 м разведочной скважины пробурили на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье. Ночью из Благовещенска прибыла еще одна буровая установка, которую задействуют для бурения второй разведочной скважины. В поисково-спасательной операции на руднике участвуют более 220 человек.

- Парламент Эстонии денонсировал договор с Россией о правовой помощи. За принятие закона проголосовали 52 депутата из 101, сообщила пресс-служба парламента. Договор был подписан в 1993 году в Москве.

- Спасатели вертолетом эвакуировали тела двух туристов, погибших под лавиной в Камчатском крае, сообщило управление МЧС по региону. Эвакуировать тела ранее было невозможно из-за метели и сложного рельефа местности.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит обновила рекорды на итогах заседания Федрезерва

Республиканцы намерены допросить Байдена в рамках расследования по импичменту

Республиканцы намерены допросить Байдена в рамках расследования по импичменту
Военная операция на Украине

Салливан пообещал Украине продолжение поддержки со стороны США

Салливан пообещал Украине продолжение поддержки со стороны США

Пауэлл допустил начало снижения ставки ФРС в 2024 году

Пауэлл допустил начало снижения ставки ФРС в 2024 году

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

ЕК утвердила предложение об использовании для Украины доходов с активов РФ

Акции BioNTech подешевели до минимума за 3 года на слабой отчетности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });