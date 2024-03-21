Что случилось этой ночью: четверг, 21 марта

США заявили о дальнейшей поддержке Киева, в Забайкалье сошли с рельсов вагоны грузового поезда, спасатели пробурили скважину на месте завала на руднике в Приамурье

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер пригласит Джо Байдена для дачи показаний в рамках расследования по импичменту, сообщил портал Axios.

- Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гыршелун - Хушенга в Забайкальском крае. К месту происшествия направлены три восстановительных поезда, создан оперативный штаб.

- США продолжат поддерживать Украину, заявил в ходе визита в Киев советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он выразил уверенность, что Палата представителей проголосует за выделение помощи Киеву.

- Более 50 м разведочной скважины пробурили на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье. Ночью из Благовещенска прибыла еще одна буровая установка, которую задействуют для бурения второй разведочной скважины. В поисково-спасательной операции на руднике участвуют более 220 человек.

- Парламент Эстонии денонсировал договор с Россией о правовой помощи. За принятие закона проголосовали 52 депутата из 101, сообщила пресс-служба парламента. Договор был подписан в 1993 году в Москве.

- Спасатели вертолетом эвакуировали тела двух туристов, погибших под лавиной в Камчатском крае, сообщило управление МЧС по региону. Эвакуировать тела ранее было невозможно из-за метели и сложного рельефа местности.