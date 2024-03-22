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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

РФ внесла в стоп-лист 56 граждан Канады

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия закрывает въезд для 56 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы в отношении российских граждан.

"В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством Джастина Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады", - говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства в пятницу.

В нем отмечается, что российские контрмеры "носят избирательный характер, в отличие от практикуемого официальной Оттавой, инициативно разорвавшей почти все межгосударственные связи, массового "листирования" граждан России, и четко отделяют народ Канады от его правителей и тех, кто обслуживает проводимый ими конфронтационный курс".

Россия и раньше запрещала въезд канадским деятелям в качестве контрмеры в ответ на действия руководства Канады. В настоящее время в российский стоп-лист в общей сложности включены 1593 канадца.

МИД РФ Канада
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