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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

ЦАХАЛ захватил сотни палестинских бойцов в ходе операции в больнице в Газе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции, проходящей в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, взяла в плен около 650 бойцов различных палестинских группировок, сообщает в четверг The Times of Israel.

По данным израильской стороны, среди захваченных в плен есть высокопоставленные члены ХАМАС и группировки "Исламский Джихад".

Ранее сообщалось, что во время операции в больнице были убиты более 140 бойцов палестинских группировок. Операция на территории больничного комплекса началась в понедельник и, как ожидается, может продлиться еще несколько дней.

ЦАХАЛ начал операцию в больнице "Аш-Шифа" после того, как разведка получила данные, что бойцы ХАМАС готовят нападения с территории больничного комплекса. Израильское военное командование отметило, что проинструктировало участников операции насчет того, как следует действовать, чтобы не нанести вреда пациентам, врачам, гражданским лицам и медицинскому оборудованию. Глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявлял, что операция в "Аш-Шифе" стала "еще одним шагом на пути к победе над ХАМАС".

Между тем, израильская армейская авиация в четверг нанесла удары по ячейке "Хезболлы" и другим объектам группировки на юге Ливана. До этого с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено несколько ракет, на это израильские военные ответили артиллерийским огнем.

Также ЦАХАЛ сообщил, что сбил "подозрительную воздушную цель", движущуюся в сторону Израиля со стороны Красного моря. Это произошло до того, как объект попал в воздушное пространство Израиля.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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