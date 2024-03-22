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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Специалисты пробурили половину разведывательной скважины на руднике в Приамурье

К месту завала продолжают стягивать технику

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Специалисты пробурили половину от намеченной глубины разведывательной скважины на руднике "Пионер" в Амурской области, где в шахте заблокированы 13 человек, к месту завала продолжает стягиваться мощная техника, сообщает региональное правительство.

"Работы идут круглосуточно, из шахты вывозят грунт - за ночь убрали 214 кубометров. Первая разведывательная скважина пробурена на 133 метра из 262 необходимых, вторая на девять метров из 200 - первые метры всегда самые сложные. Специалисты готовятся приступить к бурению третьей скважины. Для этого на место спасательной операции ночью доставили подземную колонковую буровую", - говорится в сообщении.

Начальник буровой службы НПГФ "Регис", входящей в одну группу с рудником "Пионер", Дмитрий Боровков отметил, что установка применяется специально для буровых работ в подземных горных выработках и не требует бурового здания.

"В подземных выработках условия постоянные, нет отрицательных температур и сильно повышенных - и персоналу не требуется защита от неблагоприятных погодных условий. Еще одно ее преимущество - установка на гусеничном ходу и самоходная", - приводятся в сообщении слова Боровкова.

Буровая установка высокой производительности - средняя механическая скорость бурения примерно 30 м в смену. Диаметр бурения - 75,6 мм. Третью скважину будут бурить в самый нижний горизонт шахты, ее глубина будет около 160 м.

Кроме того, на место спасательной операции доставили две резервные погрузочно-доставочных машины (ПДМ) из Забайкалья. Они предназначены для работы под землей. Высокомощный насос из Кемеровской области, который доставляют автотранспортом в сопровождении сотрудников ГИБДД, уже проехал Улан-Удэ.

Накануне с семьями пострадавших горняков встретились представители компании и МЧС России, родным сообщают о ходе спасательной операции. Такие встречи будут проходить ежедневно. В пятницу в регион прилетели родные еще двух шахтеров. С родственниками работают психологи.

На золоторудном месторождении "Пионер" 18 марта произошло обрушение горной массы на отметке +100, в шахте находятся 13 человек. На месте работают несколько групп спасателей, в том числе из соседних регионов и Кузбасса. Специалистам удалось очистить выработки, по которым должен подаваться воздух. Ситуация осложняется притоком грунтовых вод.

Кузбасс МЧС России Улан-Удэ Приамурье
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