В Бельгии призвали использовать доходы от активов РФ без ущерба для макроэкономики

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Использование доходов от замороженных в Европе активов России должно быть безукоризненным с юридической точки зрения, чтобы это позволило избежать сложных экономических последствий, заявил перед вторым днем саммита Евросоюза премьер-министр Бельгии Александр де Кро.

"Важно это делать в условиях макрофинансовой стабильности, чтобы к процессу нельзя было предъявить юридических претензий. Необходимо убедиться, что он не приведет к каким-либо макроэкономическим последствиям, которые сложно будет преодолеть", - сказал он.

По его словам, нужно учесть, на какие нужды направят эти средства. Сам премьер скорее поддерживает предложение ЕК инвестировать эти средства в оружие для Киева, нежели на восстановление Украины.

"Их на 90% используют для закупок боеприпасов. И я думаю, это логично. Мы используем российские деньги, заблокированные в Бельгии, чтобы закупить боеприпасы, которые украинцы смогут использовать, чтобы дать отпор россиянам. Думаю, это вполне логичная конструкция", - заявил де Кро.

Главы государств и правительств Евросоюза накануне обсудили тему использования доходов от замороженных активов России для помощи Украине, однако конкретных решений пока не приняли. "Европейский совет изучил прогресс по вопросу о дальнейших конкретных шагах по использованию в интересах Украины доходов от российских замороженных активов", - говорится в документах по итогам первого дня саммита ЕС.