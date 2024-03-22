ЕС решит судьбу доходов от активов РФ без учета возможной реакции Москвы

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе будут работать над использованием в интересах Украины доходов от замороженных активов РФ, даже если это спровоцирует ответные меры Москвы, заявила на пресс-конференции глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы убеждены, что выбрали правильный путь", - ответила на на вопрос журналиста о том, будет ли учитываться риск возможных российских контрмер.

"Россия будет делать то, что посчитает нужным. Это не окажет влияния на нас", - добавила фон дер Ляйен.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорись продолжить работу над реализацией идеи использования для оказания военной помощи Украине доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов. Председатель Евросовета Шарль Мишель в ночь на пятницу заявил журналистам, что на саммите почувствовал, что данное предложение пользуется широкой поддержкой глав государств и правительств стран Евросоюза.