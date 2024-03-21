США предложили G7 выпустить облигации на $50 млрд c помощью активов РФ для помощи Киеву

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - США предложили партнерам по G7 инициативу для поддержки Украины, предполагающую выпуск государственных облигаций на $50 млрд с помощью доходов от замороженных активов России, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

"США предложили союзникам по G7 создать специальный механизм для выпуска облигаций на как минимум $50 млрд, обеспеченных прибылью от замороженных суверенных активов России. Выручка от облигаций будет направлена на поддержку Украины", - передает агентство со ссылкой на источники.

Обсуждение находится на начальной стадии. Некоторые члены G7, включая Германию и Францию, с осторожностью отреагировали на эту идею, отмечает источник агентства.

При этом некоторые страны ЕС, в частности, Эстония, предлагают действовать активно и вообще конфисковать активы.

В последние месяцы страны G7 активно обсуждали варианты использования замороженных активов России, однако союзники так и не смогли к настоящему моменту преодолеть разногласия по этому вопросу.