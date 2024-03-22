Глава Евросовета надеется на быстрое решение по доходам от активов РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что рассчитывает на быстрое решение вопроса об использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

"Мы твердо намерены действовать быстро, чтобы решить этот вопрос", - сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Мишель заверил, что на саммите "почувствовал сильную поддержу данной инициативы".

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, если действовать быстро, ЕС сможет начать использовать доходы от российских замороженных активов уже летом 2024 года.

"Я объяснила, что если мы будем действовать быстро, то можно будет распределить первый 1 млрд евро уже 1 июля", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что участники саммита согласились продолжить работу над использованием доходов от замороженных в Евросоюзе российских активов в интересах Украины.