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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Совет ЕС утвердил санкции в связи со смертью Навального

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял постановление о "серьезных нарушениях и злоупотреблениях правами человека" в связи со смертью Алексея Навального.

В перечне, прилагаемом к опубликованному в пятницу в "Официальном журнале" Евросоюза исполнительному регламенту, более 30 физических лиц и два юридических.

В список, в частности, включены губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов, председатель Апелляционной коллегии Верховного суда РФ Владимир Зайцев, замдиректора ФСИН РФ Валерий Бояринев, начальник УФСИН России по ЯНАО Игорь Ракитин, директор ФКУ ИК-2 УФСИН РФ Александр Муханов, начальник ФКУ ИК-3 УФСИН РФ Вадим Калинин.

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Под санкции попали руководители и сотрудники пенитенциарных учреждений и судебные работники.

В списке числятся исправительные колонии ИК-3 "Полярный волк" в ЯНАО и ИК-6 Мелехово во Владимирской области.

Активы включенных в санкционный список подлежат замораживанию, запрещено предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов прямо или косвенно. Кроме того, на перечисленных физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС.

Этот регламент вступает в силу со дня его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти Навального, отбывавшего наказание в ИК-3 в Харпе. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Похоронили Навального 1 марта на Борисовском кладбище Москвы.

ЕС Алексей Навальный ФСИН Дмитрий Артюхов
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