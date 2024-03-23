Байден утвердил временное финансирование правительственных структур на $1,2 трлн

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал одобренный раннее Конгрессом США пакет документов для временного финансирования ряда правительственных структур на $1,2 трлн, сообщает в субботу Белый дом.

"Этот двухпартийный законопроект финансирования, который я только что подписал, позволяет правительству функционировать, инвестирует в американский народ и укрепляет нашу экономику и национальную безопасность", - говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что на этом "работа Конгресса не заканчивается", и Палата представителей, по мнению Байдена, теперь должна принять другие законопроекты, в том числе связанные с национальной безопасностью и безопасностью на границах. Речь идет, в частности, о запрошенных Белым домом деньгах для военной помощи Украине.

Подписанный Байденом временный бюджет подготовили на основе договоренностей, ранее заключенных лидерами обеих палат конгресса Чаком Шумером и Майком Джонсоном с президентом США. Он касается финансирования, в частности, министерства внутренней безопасности США, а также министерства здравоохранения США.

Ранее на этой неделе президент Байден и лидеры конгресса объявили, что достигли соглашения по окончательному набору законопроектов о расходах на нынешний финансовый год.

Ранее в марте Байден подписал пакет из шести законопроектов, которые предусматривают выделение более $460 млрд на финансирование, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.