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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 04:15

В России начался общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall

В России начался общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В России в воскресенье, 24 марта, начался день траура по погибшим в результате теракта, совершенного в пятницу вечером в Crocus City Hall.

О решении объявить общенациональный траур накануне в телеобращении сообщил президент России Владимир Путин. Он выразил искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. "Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ", - сказал президент РФ.

Крупнейшие федеральные медиахолдинги изменят сетку вещания в связи с объявленным в воскресенье днем общенационального траура.

"Первый канал в день траура откажется от рекламы, развлекательных программ и полностью изменит сетку вещания. В эфир выйдут программа "Большая игра", фильмы "Офицеры" и "Доктор" с Сергеем Пускепалисом, сериал 20/22 и другие проекты", - говорится в сообщении пресс-службы канала.

В пресс-службе НТВ также сообщили о том, что 24 марта снимут с эфира рекламу и изменят сетку вещания.

"В эфир не выйдут шоу "Маска" и "Звезды сошлись", а также программы "Дачный ответ", "НашПотребНадзор", "Однажды...", "Первая передача", "Чудо техники", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что отменен показ юмористического шоу "Звезды", программ "Международная пилорама", "Ты не поверишь!" и "Квартирник НТВ у Маргулиса".

Холдинг ВГТРК в свою очередь, тоже подтвердил изменения в сетке вещания, телеканалы уберут из эфира развлекательный контент.

Все федеральные музеи России проведут минуту молчания в полдень по Москве в день общенационального траура по погибшим в теракте в Crocus City Hall, который пройдет в РФ 24 марта, говорится в сообщении Минкультуры.

Министерство иностранных дел РФ распорядилось приспустить флаги на зданиях российских загранучреждений.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске был совершен вечером в пятницу, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы "Пикник", а также устроили пожар.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, в больницах Москвы и Подмосковья находятся более 100 пострадавших, из которых 16 - в крайне тяжелом состоянии.

В своем обращении Путин сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту в Crocus City Hall. В том числе задержаны четверо непосредственных исполнителей теракта.

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Crocus City Hall Владимир Путин РФ
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