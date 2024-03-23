В МВД РФ опровергли слухи, что задержанные по делу Crocus оказались россиянами

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Задержанные по делу о теракте в Crocus City Hall не являются гражданами России, все они иностранцы, говорится в заявлении официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

"В ряде телеграм-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле", скрывшиеся на автомобиле "Рено Логан" и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами", - говорится в заявлении в телеграм-канале Волк.

Она подчеркнула, что миграционные подразделения МВД во взаимодействии с ФСБ проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории России, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства.

Ранее в ФСБ сообщили, что четыре террориста, участвовавшие в нападении на Crocus City Hall в Подмосковье, задержаны в Брянской области, они пытались перейти российско-украинскую границу.

Также, как заявил в своем обращении президент РФ Владимир Путин, всего задержаны 11 человек по подозрению к причастности в нападении на Crocus City Hall, правоохранительные органы работают над вскрытием базы пособников террористов.