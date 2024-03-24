Папа римский заявил, что молится за жертв теракта в Подмосковье

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в воскресенье заявил, что молится за жертв теракта в подмосковном Crocus City Hall.

"Я возношу молитвы за жертв этой трусливой террористической атаки, произошедшей позапрошлым вечером в Москве", - приводят западные СМИ слова понтифика после мессы в честь праздника Пальмового воскресенья.

Он назвал это нападение "бесчеловечным актом".

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.