Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла в Crocus City Hall

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Помощница концертного директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла во время теракта в Crocus City Hall, сообщается в официальной группе коллектива в сети "ВКонтакте".

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что музыканты группы "Пикник", концерт которой должен был пройти в пятницу в Crocus City Hall, в порядке, но группа не может дозвониться до одного человека из технического состава.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.