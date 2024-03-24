Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:56

Помощница директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла в Crocus City Hall

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Помощница концертного директора группы "Пикник" Екатерина Кушнер погибла во время теракта в Crocus City Hall, сообщается в официальной группе коллектива в сети "ВКонтакте".

"Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что музыканты группы "Пикник", концерт которой должен был пройти в пятницу в Crocus City Hall, в порядке, но группа не может дозвониться до одного человека из технического состава.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, еще 154 человека пострадали.

Последствия теракта в Crocus City Hall

14
Хроника 22 – 24 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск Crocus City Hall Пикник Екатерина Кушнер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам электроэнергетики Украины

Нападение на Crocus City Hall

В Минздраве сообщили, что на стационарном лечении 110 пострадавших в Crocus

Нападение на Crocus City Hall

Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ, посвященное теракту в Crocus

Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ, посвященное теракту в Crocus
Нападение на Crocus City Hall

Спасатели сделали проем в стене Crocus для прохода тяжелой техники

Спасатели сделали проем в стене Crocus для прохода тяжелой техники
Нападение на Crocus City Hall

Приезжие из 40 регионов России были на концерте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Под наблюдением подмосковных врачей остается 151 пострадавший в Crocus

Под наблюдением подмосковных врачей остается 151 пострадавший в Crocus
Нападение на Crocus City Hall

Спасатели разобрали свыше 250 кубометров фрагментов здания Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Владелец Crocus City Hall намерен восстановить концертный зал

Владелец Crocus City Hall намерен восстановить концертный зал
Нападение на Crocus City Hall

Число пострадавших при теракте в Crocus City Hall достигло 152 человек

Нападение на Crocus City Hall

В России начался общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall

В России начался общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });