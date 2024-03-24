Спасатели сделали проем в стене Crocus для прохода тяжелой техники

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасателям удалось облегчить доступ к концертному залу в Crocus City Hall где идет разбор завалов.

"Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны "Крокуса", это облегчило доступ к концертному залу. Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

В видео, размещенном на канале, вице-губернатор Московской области Игорь Тресков докладывает главе региона, что на разбор сцены уйдет порядка шести часов.

"Тяжелую технику мы загоним и все это вытащим. Где-то часа два (нужно - ИФ), чтобы убрать сцену, вскрыть пол. И еще часа 4, чтобы песком засыпать, съезд сделать. Грубо говоря, часов шесть", - отметил он.

Накануне губернатор сообщал, что больше всего в результате пожара, произошедшего в результате теракта в Crocus City Hall, пострадал концертный зал - он полностью выгорел. Основные силы по разбору идут здесь.