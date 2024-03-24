Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване
Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Силы спецназа Службы национальной безопасности Армении обезвредили вооруженного гранатой мужчину, ранее в составе группы из трех человек напавшего на отделение полиции на севере Еревана.
"Мужчина обезврежен. Он задержан", - заявил журналистам пресс-секретарь полиции Армении Нарек Саркисян.
Ранее с мужчиной вели переговоры начальник полиции Армении Арам Ованнисян и начальник криминальной полиции Вардан Варданян.
Как сообщалось, двое из троих напавших на отделение полиции вооруженных мужчин с осколочными ранениями были госпитализированы в столичный медцентр. Саркисян рассказал журналистам, что нападавшие применили гранату, в результате чего двое из них ранены.
Точных данных о принадлежности нападавших к какой-либо организации и о требованиях нет.
Первый заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян заявил журналистам, что произошедшее у отделения полиции является террористическим актом.
"Это присущее теракту поведение. Любое действие, во время которого кто-либо вооруженный или с гранатой находится у здания полиции, является террористическим актом", - сказал он.