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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:16

Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване

Спецназ обезвредил напавшего на отделение полиции в Ереване
Сотрудники спецназа перед началом штурма у здания полиции в Ереване
Фото: Нарек Галстян/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Силы спецназа Службы национальной безопасности Армении обезвредили вооруженного гранатой мужчину, ранее в составе группы из трех человек напавшего на отделение полиции на севере Еревана.

"Мужчина обезврежен. Он задержан", - заявил журналистам пресс-секретарь полиции Армении Нарек Саркисян.

Ранее с мужчиной вели переговоры начальник полиции Армении Арам Ованнисян и начальник криминальной полиции Вардан Варданян.

Как сообщалось, двое из троих напавших на отделение полиции вооруженных мужчин с осколочными ранениями были госпитализированы в столичный медцентр. Саркисян рассказал журналистам, что нападавшие применили гранату, в результате чего двое из них ранены.

Точных данных о принадлежности нападавших к какой-либо организации и о требованиях нет.

Первый заместитель мэра Еревана Армен Памбухчян заявил журналистам, что произошедшее у отделения полиции является террористическим актом.

"Это присущее теракту поведение. Любое действие, во время которого кто-либо вооруженный или с гранатой находится у здания полиции, является террористическим актом", - сказал он.

Ереван Армения
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