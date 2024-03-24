В Армении в связи с нападением на полицейский участок завели дело о терроризме

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье "терроризм" возбуждено в Следственном комитете Армении по факту вооруженного нападения на отделение полиции на севере Еревана.

Проводятся неотложные следственные мероприятия по выяснению обстоятельств инцидента.

Двое из троих напавших на отделение полиции вооруженных мужчин с осколочными ранениями были госпитализированы. Пресс-секретарь полиции Армении Нарек Саркисян сообщил журналистам, что нападавшие подорвали гранату, в результате чего двое из них были ранены.

Позднее третий нападавший, угрожавший взорвать еще одну гранату, был обезврежен у входа в отделение полиции силами спецназа Службы национальной безопасности Армении.

Точных данных о принадлежности нападавших к какой-либо организации и о требованиях нет.