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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:20

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа

В Венгрии заявили, что получают от "Газпрома" "удовлетворяющие объемы" газа
Фото: Fabian Strauch/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Венгрия в настоящее время получает от "Газпрома" необходимые объемы газа, сообщил журналистам в кулуарах форума "Атомэкспо" глава МИД страны Петер Сийярто.

"Сейчас мы получаем удовлетворяющие нас объемы. Такое было в прошлом, что нам нужны были дополнительные объемы, мы запрашивали их и получали. Если будет такая необходимость, мы обратимся к "Газпрому" и российскому правительству, но сейчас такой необходимости нет", - прокомментировал он.

Сийярто уточнил, что Венгрия получает газ по маршруту "Турецкий поток", а не через украинский коридор: "Для нас это не имеет значения. Венгрия получает газ через "Турецкий поток".

Венгрия Петер Сийярто Газпром
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