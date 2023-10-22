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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой

"Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа зимой
Фото: dpa/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" договорился с Венгрией о поставке дополнительных объемов газа на предстоящий отопительный сезон, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа", - сказал он в интервью корреспонденту программы "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы", - добавил Миллер.

Венгрия Газпром Алексей Миллер
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