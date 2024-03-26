ЦАХАЛ нанес удары по целям "Хезболлы" в Ливане в ответ на ракетный обстрел

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удары по целям "Хезболлы" в районе Баальбек в Ливане в ответ на запуск оттуда полусотни ракет по территории Израиля, пишет The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа. Это был второй обстрел Баальбека за день.

Целью ударов был комплекс сооружений, которые "Хезболла" использует в том числе для запуска дронов.

Зона, подвергшаяся ударам, находится в 100 км от границы Ливана с Израилем.

Ранее во вторник израильские самолеты уже атаковали этот район, а целью была еще одна позиция, откуда боевики пускали беспилотники. Портал Ynet уточнял, что это был наиболее дальний удар израильтян с момента начала боевых действий между ЦАХАЛом и группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года. Удары последовали после того, как "Хезболла" вновь выпустило ракеты по израильской базе на горе Мерон, которая занимается контролем за воздушным движением.

В "Хезболле" 26 марта сообщили, что выпустили 50 реактивных снарядов по базе ЦАХАЛа на Голанских высотах. Информация о пострадавших не поступала. В ЦАХАЛе уточнили, что часть снарядов перехватили, остальные разорвались на открытой местности.

Израильская авиация в ночь на 26 марта атаковала на востоке Сирии в районе городов Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль цели, связанные с отрядом 4000 (отдел специальных операций разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и с отрядом 18440 (спецподразделение в составе части "Кудс" КСИР). По данным израильской стороны, налет привел к гибели нескольких либо иранцев, либо связанных с Ираном оперативников. Накануне Служба общей безопасности ("Шин-Бет") обвинила два этих подразделения в попытках контрабандой доставить оружие на Западный берег реки Иордан. Иранское агентство Mehr передавало, что военный советник КСИР Бехруз Вахеди погиб этой ночью на востоке Сирии от ударов США.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о необходимость заполучить лидера ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара "живым или мертвым" для освобождения остающихся в руках ХАМАС заложников. Герцог подчеркнул, что Синвар одно из тех лиц, кто принял решение о нападении на Израиль 7 октября, что он разжигает напряженность в регионе, пытается воспользоваться священным для мусульман месяцем Рамадан в своих целях.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Тегеран для переговоров с иранскими властями: это второй его подобный визит после 7 октября. По данным Mehr, его принял аятолла Али Хаменеи, а до этого Хания провел переговоры с главой иранского МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Во вторник представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари отметил, что переговоры о перемирии в секторе Газа продолжаются. Он также отверг заявления Израиля, что принятая накануне резолюция СБ ООН о прекращении огня в анклаве оказала незамедлительный эффект на переговорный процесс. В этот же день глава МИД Израиля Исраэль Кац указывал, что резолюция дала понять ХАМАС: международное давление способно привести к концу боевые действия в Газе, но группировке может не потребоваться идти на уступки.

Высокопоставленный израильский источник говорил Ynet, что неадекватный ответ ХАМАС на предложение США об обмене заложниками, сделанное во время недавних консультаций в Катаре, привел к отзыву израильских переговорщиков. Источник разъяснял, что Израиль пошел на значительные уступки, решив удвоить число палестинских заключенных некоторых категорий, которые он мог бы освободить; однако требования ХАМАС были чрезмерными, включая полную свободу решений, кого именно группировка хочет видеть на свободе. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху тоже обвинили ХАМАС в выдвижении требований, "оторванных от реальности".

Во вторник спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях, оккупируемых с 1967 года, Франческа Альбанезе представила Совету по правам человека доклад с утверждениями, что военную кампанию ЦАХАЛ в секторе Газа можно расценить как "геноцид". Она призвала страны Совета ввести оружейное эмбарго против Израиля и принять санкции в отношении него. В дипмиссии Израиля в Женеве подчеркнули, что военные ведут операцию против ХАМАС, а не мирных жителей, и обвинили Альбанезе в подборе неубедительных доводов для искажения реальности.

Продолжается визит глава Минобороны Израиля Йоава Галланта в США. Перед встречей с ним шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что речь на переговорах пойдет об иных способах победить ХАМАС в Рафахе, нежели сухопутное наступление. Остин подчеркнул, что в Газе уже погибло слишком много гражданских лиц, а поставки гумпомощи в анклав слишком малы. В свою очередь Галлант отметил, что в разговоре речь пойдет о разгроме ХАМАС, освобождении заложников, возвращении домой перемещенных лиц.