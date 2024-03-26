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ФРГ установит полный контроль над газотранспортными активами Wintershall и "Газпрома"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Конфискованная у "Газпрома" правительством Германии компания SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее Gazprom Germania) становится владельцем газотранспортного холдинга WIGA Group, сообщают стороны.

Ранее SEFE считалась владельцем 49,98% в СП, а теперь выкупит 50,02% у Wintershall Dea. Закрытие сделки запланировано на лето 2024 года.

В состав WIGA входит сетевой газотранспортный оператор GASCADE Gastransport GmbH (3710 км) и NEL Gastransport GmbH (оператор западного отвода от магистрали "Северный поток"). В общей сложности в обеих компаниях работает около 500 человек. Сумму покупки было решено не разглашать.

Руководство SEFE также сообщило о намерении провести приватизацию этого актива к концу 2028 года.

Как сообщалось, вслед за решением руководства Wintershall Dea выйти из российских активов (это совместные добычные предприятия с "Газпромом") компания пошла на продажу своего бизнеса небольшой британской компании Harbour Energy plc. Российские проекты с высокими объемами и низкой себестоимостью обеспечивали запас маржи для финансирования проектов Wintershall Dea в других регионах.

Gazprom Germania Wintershall Dea Газпром Германия SEFE WIGA Harbour Energy
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