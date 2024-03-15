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Wintershall Dea учредила холдинг для структурирования продажи своих активов британскому инвестору

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Германская Wintershall Dea AG создала специальную дочернюю компанию Wintershall Dea Global Holding GmbH для структурирования сделки по продаже нероссийских активов британской компании Harbour Energy plc.

Как сообщает Moody's Ratings, на Wintershall Dea Global Holding будут переведены все относящиеся к сделке активы, включая дочерние общества, а также держатели долга группы – Wintershall Dea Finance B.V. и Wintershall Dea Finance 2 B.V. До закрытия сделки гарантировать долги будет Wintershall Dea AG, после – Harbour.

Wintershall Dea Global Holding GmbH зарегистрирована в августе 2023 года в Касселе.

Как сообщалось, Harbour заплатит за приобретаемые активы деньгами $2,15 млрд, а также новыми акциями объединенной компании (54,5%, в том числе BASF – 39,6%). Это позволит BASF постепенно избавляться и от бумаг Harbour в течение нескольких лет.

Сделку планируется закрыть в четвертом квартале 2024 года.

Продажа глобальных активов и ликвидация штаб-квартир в Германии (Касселе и Гамбурге) последовали за решением руководства Wintershall Dea выйти из российских активов – это совместные добычные предприятия с "Газпромом". Российские проекты с высокими объемами и низкой себестоимостью обеспечивали запас маржи для финансирования проектов Wintershall Dea в других регионах.

Wintershall Dea AG Wintershall Dea Global Holding GmbH Harbour Energy
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