Госдеп предупредил Израиль о международной изоляции в случае начала операции в Рафахе

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Израилю грозит изоляция на международной арене и ухудшение связей с партнерами, если он начнет масштабную операцию в Рафахе на юге сектора Газа, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы считаем, что полномасштабная военная операция не только причинит ущерб палестинскому народу, не только подорвет поставки гуманитарной помощи, но и навредит израильской национальной безопасности, еще больше изолирует Израиль на международной арене, еще больше отделит Израиль от стран, которые долгое время были его партнерами", - сказал он.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что Израиль готов осуществить операцию в Рафахе в секторе Газа даже без поддержки Вашингтона. До этого Нетаньяху согласился c планом наступления Армии обороны Израиля на Рафах.

Politico со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Джо Байдена готова поддержать действия Израиля по уничтожению важных объектов ХАМАС в Рафахе, но призывает избегать крупномасштабной операции.