ЕС продлил временные меры по либерализации торговли с Украиной

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Автономные торговые меры, или беспошлинный украинский экспорт в Евросоюз при ограничении на ряд сельхозпродуктов, окончательно продлены 13 мая еще на год после решения Совета ЕС, сообщила Еврокомиссия.

Европейский парламент утвердил приостановку действия импортных пошлин и квот для Украины 23 апреля.

Автономные торговые меры действуют с июня 2022 года, и они "также учитывают обеспокоенность заинтересованных сторон ЕС", отмечается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

"С этой целью, а также с учетом значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС в 2022 и 2023 годах, обновленные автономные торговые меры содержат усиленный защитный механизм. Это позволяет быстро принять меры по исправлению положения в случае значительных сбоев на рынке ЕС или рынках одного или нескольких государств-членов", - говорится в документе.

Кроме того, объясняют в Еврокомиссии, предусмотрено "экстренное торможение" в отношении яиц, птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда, которое будет автоматически срабатывать, если объемы импорта достигнут среднегодового импорта, зарегистрированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

После утверждения этих мер Еврокомиссия "также предпримет необходимые шаги (...), чтобы договориться о долгосрочной взаимной либерализации тарифов".

Это, как сообщают в Брюсселе, необходимо для "обеспечения экономической определенности и стабильной основы для торговли" сторон. "Это также стало бы важным шагом вперед для восстановления Украины и дальнейшей интеграции во внутренний рынок ЕС с конечной целью обеспечить будущее вступление страны в союз", - считают в ЕК.

Обновленные автономные торговые меры вступят в силу 6 июня после истечения срока действующего режима 5 июня 2024 года. Они будут действовать до 5 июня 2025 года, следует из постановления Совета ЕС.